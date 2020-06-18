انت الان تتابع الادعاء العام الألماني يتهم روسيا بعملية "تصفية" في برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في الـ23 أغسطس من عام 2019 قتل مواطن جورجي من الأقلية الشيشانية في جورجيا بمسدس كاتم للصوت ببرلين

المدعي العام الألماني يتقدم بصك اتهام ضد المشتبه به في قتل رجل جورجي/ شيشاني في حديقة ببرلين في وضح النهار. نص الدعوة يتهم موسكو بإصدار أمر "التصفية"، ووزير خارجية ألمانيا يهدد بـ"اتخاذ إجراءات إضافية بهذا الخصوص".

اتهمت النيابة العامة الألمانية الخميس (18 يونيو/ حزيران)، روسيا بتدبير عملية اغتيال مواطن جورجي في حديقة في برلين ووجهت الاتهام لمشتبه به شدد صك الاتهام على أنه كان "مأجورا" في مهمة "تصفية" الضحية.

وقال المدعون الفدراليون في بيان "في تاريخ غير معروف قبل 18 تموز/يوليو 2019، تلقى المتهم أمراً من السلطات في الحكومة المركزية للاتحاد الروسي بتصفية المواطن الجورجي من أصل شيشاني تورنيكي كي". وأضافت النيابة العامة أن المتهم الرئيسي في تنفيذ جريمة القتل نفذ "أمر القتل الصادر عن الدولة" الروسية.

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وبحسب البيان فإن المتهم روسي الجنسية ودخل الأراضي الألمانية بهوية مزورة، قبل أن يتم توقيفه بعد وقت قصير على الواقعة في العاصمة الألمانية. وشددت النيابة العامة في بيانها على اتخاذ "خطوات إضافية".

بينما نقلت الوكالة الفرنسية عن متحدث باسم الحكومة الألمانية لم تسميه، قوله بأن صك الاتهام المقدم تضمن "اتهامات خطيرة"، مضيفا أن "الحكومة الألمانية سوف تراقب بجدية مجرى القضية إلى غاية صدور حكم قضائي بهذا الخصوص".

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من جهته، حذر وزير الخارجية الألماني من أن جريمة القتل هذه ونتائج التحقيقات كان لهما أثر بالغ جدا على العلاقات الألمانية الروسية، مشددا أن لبلاده الحق "التام في اتخاذ إجراءات إضافية بهذا الخصوص".

تجدر الإشارة إلى ألمانيا سبق لها أن طردت دبلوماسيين روسيين أواخر العام 2019 احتجاجاً على عدم تعاونهما في التحقيق في هذه الجريمة.

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وقتل في الـ23 آب/أغسطس من عام 2019 المواطن الجورجي من الأقلية الشيشانية في جورجيا تورنيكي كي في وضح النهار بثلاث رصاصات من مسدس مزود بكاتم للصوت في حديقة وسط العاصمة الألمانية. وتحدث شهود عيان حينها عن عملية "إعدام". وأطلق النار عليه في الرأس من مسافة قريبة في حديقة كلاينر تيرغارتن على مقربة من البرلمان الألماني والمستشارية.

ومعروف عن القتيل أنه كان يقود مليشيا شيشانية انفصالية ما بين عامي 2000 و2004. وتمّ تصنيفه من قبل السلطات الروسية كـ"إرهابي" وفق بيانات الادعاء العام الألماني.