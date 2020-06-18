السعودية تكشف حقيقة سحب جنسية عبدالحميد الغبين المرتبط بإسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت السعودية، اليوم الخميس، حقيقة سحب جنسية، عبدالحميد الغبين، بحسب مزاعم الأخير المعروف بإرتباطه الوثيق بإسرائيل .



وأعلنت ”الأحوال المدنية“ في المملكة العربية السعودية أن الغبين المعروف بظهوره الدائم في وسائل الإعلام، بما فيها الإسرائيلية، ”ليس سعوديا كما يزعم كي يتم سحب جنسيته منه كما يدعي“.

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وكتبت ”الأحوال المدنية“ في بيانها المقتضب عبر تويتر: ”أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعي أنه مواطن سعودي تم سحب الجنسية منه، بأن المدعو حميد محمد غبين قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبت عدم صحتها، ويجري حاليا استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه“.

وظهر الغبين لأول مرة في ديسمبر الماضي، وقال أن السلطات السعودية أسقطت جنسيته من دون وجه حق، وإنه يتعرض لضغوط لم يكشف مصدرها أو طبيعتها.

ويقيم الغبين خارج المملكة، ويعرف نفسه على أنه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏إعلامي ومحلل سياسي ورئيس مركز ”السياسي“ للدراسات، ويدعو على الدوام السعودية وباقي الدول العربية، لتطبيع علاقتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويظهر بين فترة وأخرى في الإعلام الإسرائيلي الذي يحتفي به.