شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة: 10 آلاف محتجز لدى مجموعات مسلحة بليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، بوجود 10 آلاف محتجز في مراكز خاضعة لمجموعات مسلحة. ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى تشكيل آلية تحقيق دولية.

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