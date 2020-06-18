استئناف الدوري السعودي يوم 4 غشت المقبل

أعلنت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019 / 2020، وذلك يوم الثلاثاء 4 غشت المقبل على أن تختتم المنافسات في التاسع من شتنبر القادم.

كما كشفت الرابطة، في بيان لها، عن موعد انطلاق الموسم المقبل (2020 / 2021 ) الذي تم تحديده في 16 أكتوبر المقبل. أما بالنسبة لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين فستستأنف منافسات موسم 2019 – 2020 يوم 4 غشت المقبل، فيما ستختتم يوم 20 شتنبر المقبل.

وكانت السعودية أعلنت مؤخرا رفع تعليق النشاط الرياضي واستئناف الأنشطة الرياضية اعتبارا من يوم 21 يونيو الجاري بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الرياضة السعودية قررت منتصف مارس الماضي تعليق كافة الأنشطة والأحداث الرياضية، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.