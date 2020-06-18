حادثة سير مروعة تودي بحياة 6 أشخاص بمدينة الحاجب

كشفت السلطات المحلية لإقليم الحاجب عن وفاة 6 أشخاص وإصابة شخصان بجروح متفاوتة، اليوم الخميس، بمدينة الحاجب، وتحديد شارع محمد الخامس.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد تسبب فقدان سائق شاحنة لنقل البضائع السيطرة نتيجة عطب بالفرامل في الحادثة المميتة، مشيرة في السياق ذاته أن العملية ترتب عنها اصطدام الشاحنة بمجموعة من السيارات والعربات، متسببة في حادثة مميتة.

وأوضحت المصادر نفسها أن السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية تنقلوا إلى عين المكان لتقديم الإسعافات الأولية ومعاينة الحادثة، وفتح تحقيق للكشف على ملابساتها، في وقت تم فيه نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.