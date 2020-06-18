حصيلة كورونا في المغرب.. 77 إصابة و48 حالة شفاء و0 وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إصابة 77 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 9074 حالة مؤكدة.

وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 48حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأربعاء، إلى الساعة الخامسة من اليوم الخميس، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 8041 بنسبة 89 في المائة.

وأضاف المتحدث أنه لم تسجل حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة في 213 حالة في الإجمالي بنسبة 2.3 في المائة.