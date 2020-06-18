القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، جوزيه مورينيو، اليوم الخميس إن مهاجمه هاري كي، سيلعب أساسيا يوم غد الجمعة أمام ضيفه مانشستر يونايتد بعد غياب ستة أشهر بسبب الإصابة.
ومن المتوقع أيضا مشاركة سون هيونغ-مين وموسى سيسوكو اللذين غابا أيضا لفترة طويلة مثل كين بسبب إصابات خطيرة أمام يونايتد.
وهذه أنباء طيبة لتوتنهام الساعي لإنعاش آماله في التأهل لدوري الأبطال بعد أن تراجع للمركز الثامن في الترتيب متأخرا بأربع نقاط عن يونايتد الخامس وبسبع عن تشيلسي الرابع.
وأصيب كين بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية في الأول من كانون الثاني/ يناير بينما تعرض سون لكسر في الذراع أمام استون فيلا في شباط/ فبراير. وخضع لاعب الوسط سيسوكو لجراحة في ركبته في كانون الثاني/ يناير.
وقال مورينيو قبل مواجهة النادي الذي استغنى عن خدماته الموسم الماضي في مؤتمر صحفي عبر تطبيق "زووم" اليوم: "تعافى هذا الثلاثي بعد الخضوع لجراحة، كين وسون وسيسوكو، وباتوا جاهزين للعب".
وأضاف "يتدرب كين بقوة ولا توجد مشكلة في الدفع به أساسيا. هل سيلعب 90 دقيقة أو 80 أو 70 أو 60؟ لا أدري. مجريات المباراة هي التي ستكشف عن ذلك". وتابع "هل استعاد قمة مستواه؟ لا أدري. غاب لمدة ستة أشهر ولم يلعب أي مباراة لكنه لاعب رائع".
كانت هذه تفاصيل خبر عودة كين صعبة.. مورينيو: كابتن توتنهام حاضر بمباراة مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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