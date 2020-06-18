رونالدو: أعارض عودة استئناف كرة القدم البرازيليّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الظاهرة البرازيليّة رونالدو، الفائز بكأس العالم مع البرازيل، إن من المبكر جدا استئناف منافسات كرة القدم في البلاد بعد توقفها لثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأصبحت مسابقة الدوري المحلي في ولاية ريو دي جانيرو أول بطولة للولايات تستأنف نشاطها في البلاد اليوم الخميس بمواجهة على ملعب ماراكانا بين حامل اللقب فلامنغو ومنافسه بانجو في غياب الجماهير مثل معظم مسابقات الدوري، التي استكملت في العالم.

وأعلن اثنان من أكبر أندية المدينة بوتافوغو وفلومينيسي عدم اللعب وطالب بوتافوغو بمزيد من الوقت للاستعداد واستكمال الموسم في تموز/ يوليو.

وقال النجم البرازيلي رونالدو خلال حدث ترويجي في مدريد "أعارض عودة الدوري في ريو وكذلك استئناف كرة القدم البرازيلية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد حاليا... تسير البرازيل على خطى دول أخرى في أوروبا لكنها لا تضع تطورات الجائحة في الحسبان".

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وسجلت البرازيل 1269 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم أمس، الأربعاء، مما دفع بالعدد الإجمالي لحالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 46510 حالات، وهو أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة.

وسجلت وزارة الصحة أيضا 32188 حالة إصابة جديدة بالفيروس منذ يوم الثلاثاء، ووصل الإجمالي إلى 955377 إصابة مؤكدة، وهو أيضا أعلى رقم للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

واستأنفت إسبانيا، التي يملك فيها رونالدو نادي ريال بلد الوليد، مسابقة الدوري الأسبوع الماضي، لكن مهاجم برشلونة وريال مدريد السابق أشار إلى أن هذا القرار جاء بعد أن تراجعت معدلات الإصابة بالعدوى.

وقال "عادت عجلة الدوري للدوران في إسبانيا بعد تراجع معدلات الوفاة والإصابات بالفيروس"، وأضاف: "البرازيل لا تزال في ذروة الإصابات والتفكير في عودة كرة القدم في هذه الظروف من القرارات الخاطئة".