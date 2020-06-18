مصرع شاب نصراويّ بحادث عمل... ضحيّتان خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب حسن شبلي الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، مصرعه، مساء اليوم الخميس، متأثرًا بإصابة تعرّض لها في حادث عملٍ وقع يوم أمس الأربعاء، ليشهدَ المجتمع العربي في البلاد مصرعَ ضحيَتي حوادث عملٍ خلال أقل من 24 ساعة.

وأعلن مستشفى "رمبام" في حيفا، في بيان، عن مصرع الشاب، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته منذ مساء الأمس، إثر إصابة تعرض لها بورشة بناء في "عتليت".

وقال المستشفى في بيانه، إن "ظروف الإصابة غير واضحة بشكل كليّ".

وجاء في التفاصيل أن الشاب قد تعرّض لنوبة قلبية خلال عمله في ورشة البناء، على ما يبدو، الأمر الذي أفقده توازنه، ليسقط من ارتفاع 3 أمتار.

الشاب حسن شبلي ضحية حادث العمل

ويأتي مصرعُ الشاب النصراوي اليوم، بعد مصرع الشاب صبحي علي عثمان، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، مساء أمس، إثر إصابة حرجة تعرض لها إثر سقوطه عن علوٍّ خلال عمله في ترميمِ منزل في مدينة سخنين.

وأعلن الطاقم الطبي في مستشفى الجليل الغربي في نهريا، عن مصرع الشاب عثمان، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وكان الشاب عثمان، قد أُصيب هو ورجل آخر يبلغ من العمر 39 عاما بجروح وصفت بأنها خطيرة، إثر سقوطهما من علو خلال عملهما اليوم، وفي التفاصيل، فإن العاملين سقطا عن سقالات من علو 10 أمتار، خلال عملها في تشييد طابق لمنزل في حي "خلة حسن" بسخنين.

وأفاد مصدر طبي، بأنه تلقى بلاغا حول سقوط عاملين من علو خلال عملهما بورشة بناء، ومع وصول الطاقم الطبي إلى المكان جرى تقديم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للمصابين وهما بحالة حرجة.

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وأحيل المصابان على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بنهريا، وهما فاقدان للوعي وموصولان بجهاز التنفس الاصطناعي، لتُعلَن وفاة عثمان لاحقا.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

ووفقا للتقرير السنوي الذي أعدته جمعية "عنوان العامل" ومقرها في مدينة الناصرة، مؤخرا، فإن عدد حوادث العمل في العام 2019 كانت الأعلى خلال العشرين عاما الأخيرة، وذلك تبين من خلال عملها برصد حوادث العمل وتوثيقها.

ووفقا للجمعية فإن "العام 2019 حصد حياة 86 عاملا، هذا العدد أعلى بـ23% مقارنة بالعام 2018، والمعطى هو عكس ما وعدت به وزارة العمل ضمن خطة العمل للعام 2019 إذ وعدت بتقليص عدد الضحايا بكل فروع العمل بنسبة 10% على الأقل".

وأشارت "عنوان العامل" إلى أن "فرع البناء هو الفرع المتصدر بعدد ضحايا العمل، وقد حصد حياة 47 عاملا من أصل 86. نسبة ضحايا عمال البناء وصلت إلى 56% من مجمل عدد الضحايا، على الرغم من أن نسبتهم بسوق العمل لا تتعدى 8%".

يذكر أن 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام الماضي 2019، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الذي سبقه 2018 إذ لقي 38 عاملا مصارعهم، و36 عاملا في العام 2017.