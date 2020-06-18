إعلان أحياء في رهط وعرعرة النقب "مناطق مغلقة" وارتفاع في الإصابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 215 بفيروس كورونا في البلاد، خلال 24 ساعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، مساء الخميس.

"مناطق مغلقة"

في غضون ذلك، صادقت اللجنة الوزارية لمنع انتشار كورونا (كابينيت كورونا) على إعلان أحياء في عرعرة النقب ورهط "مناطق مغلقة"، واستثنت من ذلك حيّ العجمي في مدينة يافا.

ومن المقرّر أن تدخل القرارات حيّز التنفيذ عند الساعة الثامنة من صباح الجمعة، وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء المقبل.

والأحياء المعلن عنها "مناطق مغلقة" هي: الأحياء 13 و24 في رهط، وحيّ 2 في عرعرة النقب.

ووفقًا للقرار، سيمنع خروج الأهالي من هذه المناطق، إلا العمال للوصول إلى أماكن عملهم والعودة منها؛ وللطلاب الذين يجرون امتحانات بجروت، بالإضافة إلى منع تجمهر أكثر من 10 أشخاص.

إصابات جديدة ولا حالات حرجة

وبقي عدد المرضى الموصلين إلى أجهزة تنفّس صناعي عند 28 مريضًا، بينما لم تسجّل أيّة وفاة.

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وارتفع عدد المتعافين إلى 15518، أي أنه تعافى 20 مريضًا اليوم.

ووصل عدد "المرضى النشيطين" إلى 4177، أي أنه تضاعف منذ الثالث من حزيران/يونيو.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "المرض يتصاعد مجددا. ولن نفتح المرافق الاقتصادية أكثر".

وأضاف أنه "لا شك أننا سنطالب بلجم المرض، فانتشاره يتصاعد مجددا. وسننفذ الخطوات المطلوب من أجل ضمان لجم هذا التصاعد، وبضمنها إغلاقات تنفسية. وسنفرضها فورا".

واعتبر نتنياهو أنه "لا يوجد بديل سوى تغيير سلوك الجمهور، وإلا سنضطر لاستخدام وسائل حازمة، وسنوقف الانفتاح وسنعمل الآن بأية طريقة منن أجل ضمان إنزال الدالة".

من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة الجديد، البروفيسور حيزي ليفي، "إننا في خضم كفاح شديد ضد وباء الكورونا، الذي يتطلب منا أداء قاسيا ومهنيا واجتماعيا واقتصاديا".

واعترف مدير العام وزارة الصحة المنتهية ولايته، موشيه بار سيمان طوف، بأنه خلال مواجهة كورونا "ارتكبنا أخطاء، وكان بإمكاننا إشراك جهات أخرى في اتخاذ القرارات". وأضاف أن "موجة ثانية ليست قضاء وقدر، وهي مرتبطة بالسياسة والاستعدادات. ورغم أننا عرفنا الكثير عن كورونا، لكننا لم نتعلم شيئا".