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شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 77 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
الخميس 18 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 77 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 9074 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته بحسب موقع هسبريس فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تبلغ 479873 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 213 حالة، بينما تم التأكد من 48 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8041.
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