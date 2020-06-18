إيران ترفض عقوبات أمريكا على سوريا وتتعهد بتعزيز التجارة مع حليفتها



نددت إيران بالجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية على سوريا، حليفتها الإقليمية، ووصفتها بأنها غير إنسانية وقالت إنها ستعزز روابطها التجارية مع دمشق.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أشد عقوبات لها حتى الآن على الرئيس السوري بشار الأسد بهدف حرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوسائل إعلام رسمية "في الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة فيروس كورونا، لن يؤدي فرض مثل هذه العقوبات غير الإنسانية إلا لتعميق معاناة الشعب السوري".

وأضاف موسوي "سنواصل تعاوننا الاقتصادي مع الأمة السورية الصامدة والحكومة السورية، وعلى الرغم من هذه العقوبات سنعزز علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا".

وفي مقاربة غريبة، رحبت إيران بمناقشة تستمر يومين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع حول مزاعم وحشية الشرطة والتمييز العنصري في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر "العنصرية الممنهجة ووحشية الشرطة والعنف ضد الاحتجاجات السلمية ليس سوى قمة جبل الجليد. لقد حان الوقت لأن يعمل (العالم) من أجل مساءلة النظام

الأمريكي على سجله في حقوق الإنسان في الداخل والخارج".

وإيران، التي تواجه أيضاً عقوبات أمريكية قاسية، حليف مقرب للأسد. وأرسلت طهران آلاف المقاتلين لدعم الحكومة السورية بما في ذلك جماعات مسلحة أفرادها من أفغانستان ودول أخرى دربتها إيران.

