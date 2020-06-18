تسجيل حالتي انتحار في بغداد احدهما لمصاب بـ'كورونا'

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بسبب اصابته بفيروس كورونا اقدم شخص على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسه داخل منزله ضمن منطقة الكريعات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "حالة انتحار ثانية لامرأة باسلوب من اطلاق النار على نفسها داخل منزلها ضمن منطقة الراشدية".