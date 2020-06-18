المطلك: التهم التي سيقت ضد العيساوي غالبيتها باطلة وسياسية

وقال المطلك في حديث لبرنامج "خارج الصندوق" إن "القضاء مر بمراحل مختلفة وفي 2007 و2008 و2009 و2010 كان هناك خوف من القضاء".

وأضاف المطلك، "لم تكن بالسابق الأمور تعالج وفق السياقات وحاليا الثقة بالقضاء تحسنت الى حد ما"، منوها الى أن "الوضع السياسي لا يحتمل الانشقاقات، والتهم التي سيقت ضد العيساوي في غالبيتها باطلة وسياسية".



وتابع، "لدي شك في كل الاتهامات التي ضد العيساوي وطارق الهاشمي"، لافتا الى ان "هنالك اطراف سياسية لا تريد عودة العيساوي للعراق سنية وشيعية".

يشار الى أن مجلس القضاء الاعلى أعلن، الثلاثاء الماضي، عن توقيف وزير المالية الأسبق رافع العيساوي بعد تسليم نفسه.