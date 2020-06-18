المطلك: التهم التي سيقت ضد العيساوي غالبيتها باطلة وسياسية

رأى القيادي في ائتلاف الوطنية صالح المطلك، الخميس، أن التهم التي سيقت ضد وزير المالية الاسبق رافع العيساوي غالبيتها باطلة وسياسية.
وأضاف المطلك، "لم تكن بالسابق الأمور تعالج وفق السياقات وحاليا الثقة بالقضاء تحسنت الى حد ما"، منوها الى أن "الوضع السياسي لا يحتمل الانشقاقات، والتهم التي سيقت ضد العيساوي في غالبيتها باطلة وسياسية".
وتابع، "لدي شك في كل الاتهامات التي ضد العيساوي وطارق الهاشمي"، لافتا الى ان "هنالك اطراف سياسية لا تريد عودة العيساوي للعراق سنية وشيعية".
يشار الى أن مجلس القضاء الاعلى أعلن، الثلاثاء الماضي، عن توقيف وزير المالية الأسبق رافع العيساوي بعد تسليم نفسه.
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