المطلك: الأمية انتهت في زمن صدام والآن الكرامة ذهبت

صرح القيادي في ائتلاف الوطنية صالح المطلك، الخميس، بأن الأمية انتهت في زمن "صدام حسين"، فيما اشار الى ان "الكرامة ذهبت الآن" وتساءل المطلك في حديث لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية، "هل المقابر الجماعية الان اقل من المقابر الجماعية بزمن صدام". واشار الى انه "بزمن صدام اي زمن حزب البعث انتهت الأمية بالعراق، كما انه لا يوجد صرح الآن مبني في العراق الا وهو بني في ذلك الوقت"، مشدداً بالقول "الكرامة ذهبت الآن".

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