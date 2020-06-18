7 فوائد تقدمها شوربة العدس لصحتك.. تعرف عليها

يعد حساء العدس من أهم الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية هامة ومفيدة للجسم والجهاز المناعي. وبحسب ما نشره موقع "هن" عن الدكتور أحمد أبو النصر، عضو المجلس الأمريكي للعلاج الطبيعي بالنباتات الطبية، للعدس العديد من الفوائد "المذهلة". أتت فوائد حساء العدس على النحو التالي... يساعد الأطفال على النمو بشكل طبيعي، كونه يمدهم بالبروتين.



حساء العدس مفيد للمرأة الحامل، فهو يمنع تشوهات الأجنة. حساء العدس مفيد للمرأة الحامل، فهو يمنع تشوهات الأجنة. يمد حساء العدس الجسم بما يحتاجه من حديد وزنك، ما يجعله معززا قويا لجهاز المناعة. Advertisements يعالج حساء العدس رعشة اليدين والأنيميا. حساء العدس مفيد للذكورة، مثل حساء المأكولات البحرية. يعالج حساء العدس الالتهابات والآلام المزمنة. تناول حساء العدس يوميا لمدة 8 أسابيع يقضي على الكوليسترول والدهون الثلاثية.

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