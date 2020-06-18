الصحة العالمية تحذر من كارثة بعد احتفالات جماهير نابولي

وتوج نابولي باللقب على حساب يوفنتوس، للمرة السادسة في تاريخه، بركلات الترجيح.

وتوافد المشجعون إلى الشوارع للاحتفال بعد فوز فريقهم على يوفنتوس بركلات الترجيح في مباراة لعبت خلف أبواب مغلقة في روما، بسبب تفشي وباء كورونا.



واستمروا لساعات، في انتظار وصول الفرقة إلى محطة القطار في الساعة 2 صباحًا.

وقال البروفيسور رانييري جويرا في تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا": "من المتوقع أن يحدث مشاكل كبيرة".

وأضاف: "في هذه اللحظة من الوباء لا يمكننا أن نفعل ذلك، لحسن الحظ، حدث ذلك في نابولي، حيث وضع الحاكم والعمدة لعدة أشهر قواعد تأمين صارمة للغاية في العمل، مما يعني أن الفيروس أقل تواجدًا في المدن الأخرى".

واستدرك رانييري: "ومع ذلك، أريد أن أذكر الجميع بمدى الضرر الذي تعرض له لومبارديا في بداية الفيروس، عندما لعب أتالانتا مع فالنسيا في دوري الأبطال".



حيث تزايدت الإصابات بكورونا في إيطاليا بصورة غير مسبوقة عقب مواجهة أتلانتا وإيطاليا، وتجاوزت الآلاف يوميًا.

وأتم: "أنا أكره أن ينتشر الفيروس بكثافة مرة أخرى، مع التخفيف من قيود الحجر الصحي، مؤلم حقًا أن نرى هذه الصور والتجمعات في هذه المرحلة".

