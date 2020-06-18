علاجات طبيعية لتطويل الرموش ومنع تساقطها

ثمة بعض العلاجات الطبيعية التي تساهم في نمو الرموش مجددًا، وفقًا لموقع "Health line" الطبي.

زيت الزيتون

يمتلك زيت الزيتون العديد من العناصر الغذائية، لذا يلعب دورًا في نمو بصيلات الرموش مجددًا، كل ما عليك فعله هو تدليك الرموش به يوميًا، مع تجنب دخوله إلى العين.



تتمحور فوائد استخدام البيوتين في نمو الرموش، ترجع إلى تحفيزه لإنتاج المزيد من الكيرياتين، الذي يساعد على نمو الشعر مجددًا، ويمكن أن تجد البيوتين بصورة طبيعية في الأطعمة مثل: البروكلي والقرنبيط والكرنب والبصل والمكسرات.

نظام غذائي صحي



يساهم تناول الأطعمة التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن، على نمو الرموش والوقاية من تساقطها مرة أخرى، ويجب أن يشمل النظام الغذائي غني بالفيتامينات التالية C وD وB، بالإضافة للزنك، والحديد، والبروتين.



تساعد المكملات الغذائية على استكمال العناصر التي يحتاج إليها الجسم، ويتعذر عليه امتصاصها من الوجبات اليومية، هناك بعض أنواع من المكملات الغذائية المتخصصة في صحة الشعر والجلد والأظافر، لذا يجب التأكد من النوع الذي يتم اختياره لأنه يوفر الاحتياجات اليومية.

وغالبا لا تحتاج علاجات تكثيف الرموش إلى وصفة طبية، فهي عبارة عن مجموعة من الأمصال لنمو الرموش وجل للترطيب، وأفضل أنواع مكثفات الرموش هي مجمعات الدهون والببتيد والبيوتين، ويمكن وضعها بمفردها أو مع المكياج.