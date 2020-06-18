بولتون يهاجم ترامب ويكشف مقتطفات من كتابه

أعلن المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، في مقتطف من مقابلة نُشر الخميس، أن دونالد ترامب "غير مؤهل لمنصب" الرئاسة.



وقال بولتون في معرض حديثه عن ترامب في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" تُنشر كاملةً نهاية الأسبوع، "لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب.. لا أعتقد أن لديه الكفاءة لتولي هذا المنصب".

وتسعى إدارة ترامب جاهدة لوقف نشر مذكرات "ذا رووم وير إت هابند"، مؤكدة أن الكتاب يتضمن معلومات مصنفة سرية للغاية.

في الكتاب الذي نُشرت مقتطفات منه في ثلاث صحف الأربعاء، كتب بولتون أن ترامب طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ المساعدة في إعادة انتخابه، وأعرب عن دعمه لسياسة بكين القاضية بالسجن الجماعي لمسلمي الأويغور، والأقليات الأخرى.

وقال بولتون لشبكة "ايه بس سي" الإخبارية في المقابلة التي ستُبث الأحد كاملة "لم أميّز في الحقيقية أي مبدأ توجيهي باستثناء ما هو مفيد لإعادة انتخاب ترامب".

وأضاف "اعتقد أنه كان يصب تركيزه على إعادة الانتخاب إلى حد سقطت الاعتبارات الطويلة الأمد".

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وأشار بولتون إلى تواصل ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قائلاً إن ترامب كان يركز على "فرصة التقاط صورة ورد فعل الصحافة عليها"، عوضا عن التركيز على المصالح الأمريكية الطويلة الأمد.

ويشتهر بولتون، وهو من صقور الجمهوريين المخضرمين، بآرائه المتشددة بشأن كوريا الشمالية، وهو سبب رئيسي لمغادرته البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس التصريحات المدوية لبولتون.

وكتب في تغريدة صباح الخميس أن "كتاب بولتون هو مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة، كلها بهدف إظهاري بصورة سيئة".

وأضاف "الكثير من التصريحات السخيفة التي ينسبها إليّ لم أقلها يوماً، خيال بحت. يحاول فقط الانتقام لأنني أقلته".

من جهته، اعتبر النائب الديموقراطي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الذي كان يدير فريق المدعين خلال محاكمة ترامب التي كانت تهدف إلى عزله، أن "ادعاءات (بولتون) خطيرة للغاية".