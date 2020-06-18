قومية "السيداما" تتسلم رسيما الإقليم العاشر في إثيوبيا

تسلمت قومية السيداما بجنوب إثيوبيا اليوم الخميس، الاعتراف الرسمي بتأسيس إقليمهم، بعد عملية استفتاء تمت في ديسمبر الماضي، صوت خلالها الناخبون بنسبة 97.7% لصالح تأسيس الإقليم.



وجرت اليوم، مراسم تسلم الإقليم الجديد باسم "السيداما"، من مجلس إقليم شعوب جنوب إثيوبيا الذي انفصلت عنه.

و"السيداما"هي أحد القوميات بجنوب إثيوبيا ويقدر عددهم بنحو 4 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان إقليم جنوب إثيوبيا الذي انفصلت عنه، والذي يقدر سكانه بـ17 مليون نسمة.

وقال رئيس مكتب العلاقات العامة لقومية السيداما جنيني أبرا، لـ"الخليج 365"، إنه بحسب الخطة الموضوعة سيبدأ الاقليم الجديد مهامة كإقليم عاشر لإثيوبيا في الـ 8 من يوليو المقبل.

وأضاف: "بناء على الاستفتاء الذي قرر فيه شعب السيداما الحصول على إقليم خاص به، قرر المجلس الإقليمي لحكومة شعوب جنوب إثيوبيا، تسليم إدارة الإقليم العاشر لقومية السيداما".

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ولفت إلى أن "رئيسة مجلس إقليم شعوب جنوب إثيوبيا هيلن دبيبي، سلمت وثيقة الاتفاق إلى الأمين العام لمجلس منطقة السيداما سلمون لالي".

ويكفل الدستور الإثيوبي لكل الجماعات والقوميات حق التصويت على إقامة إقليم جديد إذا طلبت، ويضمن لهم حقوقا مثل جباية بعض الضرائب واختيار اللغة الرسمية لإقليمهم وإدارة قوات أمن خاصة، وسن قوانين بشأن قضايا مثل التعليم وإدارة الأراضي.

والأسبوع الماضي أحال المجلس الفيدرالي مطالب شعوب جنوب أثيوبيا بحصول عددا من القوميات إلى أقاليم منفصلة للجنة الدائمة لشئون مراجعة الدستور والهوية من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأنهم.

ويتجه جنوب أثيوبيا إلى التقسيم لأربعة أقاليم جديدة بعد إقليم السيداما، ومن المتوقع أن يصادق المجلس الفيدرالي على مطالب القوميات التي تطالب بأقاليم منفصلة ليكون جنوب أثيوبيا 4 أقاليم بدلا عن إقليم واحد يضم أكثر من 56 قومية.

وتعود قضية الأقاليم في جنوب إثيوبيا، لعهد الحكومة الانتقالية الإثيوبية في العام 1991-1995 ، عقب إصدار إعلان في العام 1992 بضم خمس أقاليم بجنوب البلاد إلى إقليم واحد باسم إقليم "شعوب جنوب إثيوبيا".

ويمتد إقليم "شعوب جنوب إثيوبيا" حتى حدود دولة كينيا، فيما تحده دولة جنوب السودان من جنوبه الغربي، وتنتهي حدود الإقليم مع إقليم غامبيلا الإثيوبي في الشمال الغرب، فيما يحاذي إقليم أوروميا من شرقه وشماله.