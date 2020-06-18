القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا مشتركا بالبحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الإسبانية، الخميس، تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الدنوبي المصري بالبحر الأحمر.



وقال المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامري الرفاعي، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن إحدى وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة (السويس)، نفذت مع الفرقاطة الإسبانية ( SANTA MARIA ) تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.

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وأشار المتحدث العسكري المصري إلى أن التدريب اشتمل على تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة، ومنها تمرين دفاع جوى ضد الأهداف الجوية المعادية، وتمرين تشكيلات الإبحار والتى ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

كما تم تنفيذ تدريبات قتالية نوعية على التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة مع التدريب على إستعادة الكفاءة للوحدات البحرية وإعادة تموينها.

وشدد على أن التدريب أظهر مدى الاحترافية والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال لرجال القوات البحرية، لتنفيذ كافة الأنشطة التدريبة بكل دقة وإقتدار وكذلك الأهمية العسكرية والإستراتيجية لقاعدة برنيس البحرية ضمن نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.