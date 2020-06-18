حلف الأطلسي سيحقق مع تركيا بشأن واقعة بالبحر المتوسط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج يوم الخميس إن الحلف سيجري تحقيقا بشأن مزاعم فرنسية بأن البحرية التركية لم ترد على اتصال من بلد عضو يطلب تفتيش سفينة بالبحر المتوسط في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء دفاع الحلف ”تطرق عدد من الحلفاء إلى الحادث الذي وقع (بالبحر) المتوسط خلال الاجتماع. رسالتي هي أننا تأكدنا أن السلطات العسكرية بالحلف تحقق في الواقعة لاستيضاح ما حدث بشكل كامل“.