ترامب يعتبر كتاب مستشاره السابق جون بولتون "خيال بحت"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس التصريحات المدوية لمستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون الذي يصدر له كتاب في غاية الحساسية الأسبوع المقبل عن عمله في البيت الأبيض على مدى عام ونصف العام.

وكتب ترامب في تغريدة أن "كتاب بولتون (...) هو مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة، كلها بهدف إظهاري بصورة سيئة". وأضاف "الكثير من التصريحات السخيفة التي ينسبها إليّ لم أقلها يوماً، خيال بحت. يحاول فقط الانتقام لأنني أقلته".