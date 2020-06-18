المستشار السابق للرئيس الأميركي جون بولتون: ترامب "غير مؤهل لمنصب" الرئاسة

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مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون

أعلن المستشار السابق للرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في مقتطف من مقابلة نُشر الخميس، أن دونالد ترامب "غير مؤهل لمنصب" الرئاسة، وذلك قبل صدور الأسبوع المقبل كتابه بشأن مهامه في البيت الأبيض.

وقال بولتون في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" تُنشر كاملةً في نهاية الأسبوع، في معرض حديثه عن ترامب "لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب. لا أعتقد أن لديه الكفاءة لتولي هذا المنصب".