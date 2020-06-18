شباب الصحفيين المصريين يناشدون النائب العام المصري بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد "جمال عيد" 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين حملة ضد الناشط المصري الوهمي ملك الكذابين المدعو جمال عيد المتلون ولسان جماعة الإخوان الإرهابية والمنفذ الأول لأجندتها في نشر الفوضى والتخريب بمصر مقابل الحصول على حفنة من الدولارات الحرام مؤكدة الجبهة علي ان محاكمته بعدما سقط عن وجهه قناع الوطنية الذي يحاول أن يرتديه واجب بعد أن تباكي مع العصابة الإرهابية على وفاة المخلوع المصري محمد مرسي.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:,"المتلون جمال عيد يتباكى على الإخوان الإرهابيين وعلى المعزول محمد مرسی.. المفلس وجماعة الإخوان المفلسة لم تجد أحد يتحدث عنها سوى الأفاقين والخونة".

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أضاف طوالة: نناشد النائب العام المصري التحقيق في البلاغات المقدمة ضده بشأن نشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية.

أشار رئيس الجبهة إلي ان الكذاب يشارك في حملة إلادعاءات الإخوانية بشأن المخلوع.وعلي الجميع أن يعلم حقيقتك فأنت وأمثالك من العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد كل هدفكم التحريض ضد الدولة المصرية ونشر الأكاذيب والفوضى.

أوضح طوالة لن تصمد اكاذيبكم أمام وعي الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر حيث كشف مروجي الشائعات من حلفاء الجماعة الإرهابية.