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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. الجيش المصري يتفوق على جيوش تركيا وإسرائيل وإيران عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف تصنيف موقع غلوبال فاير باور، تفوق الجيش المصري على الجيشين التركي والإسرائيلي بعد أن احتل المركز الأول كأقوى جيش في الشرق الأوسط لهذا العام.
Video Playerوجاء تفوق الجيش المصري على الجيش التركي بعدما احتل الأخير العام الماضي المرتبة الأولى في أقوى جيوش الشرق الأوسط لعام 2019.
وبحسب موقع روسيا اليوم، تميزت قوة الجيش المصري والتفوق في القوات البرية والبحرية والجوية في عدد المنظومات الصاروخية وغيرها من المعدات الأخرى، حيث عملت مصر خلال الفترة الأخيرة على تطوير قوة جيشها بشكل كبير.
وكان تصنيف موقع "غلوبال فاير باور" العسكري، قد كشف العام الماضي عن تفوق الجيش المصري على إسرائيل وتركيا وإيران بعد تقدمه من المركز الـ11 إلى المركز التاسع.
وجاء الجيش المصري في المرتبة التاسعة في تصنيف عام 2020، حيث حل بعد بريطانيا، وتراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز الثالث عشر بعدما كان في المركز التاسع، يليه الجيش الإيراني، وجاء الجيش الإسرائيلي في المركز الثامن عشر.
ومن المرجح أن يرتفع تصنيف الجيش المصري في العام القادم، إذا استمر في تدريب قواته وتجهيز جيشه بأقوى المعدات العسكرية
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