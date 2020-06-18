تصعيد إيراني جديد بتجربة صاروخية مع اقتراب تمديد حظر الأسلحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت إيران، الخميس، نجاح سلاح البحرية التابع للجيش في تجربة جديدة لصاروخ كروز مصنع محليا ضمن تدريبات عسكرية في شمال المحيط الهندي.



وتمثل هذه التجربة تصعيد جديد في وقت تسعى الولايات المتحدة فيه إلى تمديد الحظر الأممي المفروض على شراء وبيع الأسلحة الإيرانية، والمقرر أن ينتهي بموجب الاتفاق النووي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وأوردت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية المقربة من مليشيا الحرس الثوري أن البحرية الإيرانية أطلقت بنجاح صواريخ كروز قصيرة وطويلة المدى أرض - بحر، وبحر- بحر من الساحل ومن على متن سفن.

وأضافت الوكالة الإخبارية أن صواريخ كروز التي يصل مداها إلى280 كيلو مترا (مداها قابل للزيادة) أصابت أهدافها بدقة في شمال المحيط الهندي وبحر عمان قرب مضيق هرمز.

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وزعمت إيران، التي يري خبراء غربيون دوما أنها تبالغ في قدراتها العسكرية، أنها زادت مؤخرا من مدى صواريخها البحرية ليصل إلى 700 كيلو مترا.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى عالمية عام 2015، في مايو/ أيار قبل عامين.

وأرجعت أمريكا انسحابها من البرنامج النووي إلى تطوير إيران برنامجا بهدف تصنيع الصواريخ الباليستية طويلة المدى.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران بغية تحجيم طموحاتها النووية والعسكرية المثيرة للجدل.

في وقت سابق، أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، أن واشنطن تعمل على تجديد قرار حظر السلاح المفروض على طهران، خاصة أنها (إيران) أكبر دولة راعية للإرهاب وتهدد بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط