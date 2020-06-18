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المغرب يسجل 77 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

المغرب يسجل 77 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 77 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 9074 حالة في المغرب.

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ووفق المصدر ذاته بحسب موقع هسبريس فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية  تبلغ 479873 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

 

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 213 حالة، بينما تم التأكد من 48 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8041.

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