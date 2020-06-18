" شباب المحامين" يتقدمون بشكوى ضد مرتضى منصور بالنقابة العامة.. التفاصيل والأسباب





تقدمت اللجنة العامة للشباب بنقابة المحامين، بشكوي ضد المحامي مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، داخل النقابة، وذلك بسبب التجاوزات بحق عدد من المحامين الكبار في الآونة الأخيرة، بحسب الشكوي المقدمة.

وقال ائتلاف شباب المحامين، إنه تم تقديم شكوى ضد مرتضى منصور مقدمة من اللجنة العامة للشباب بنقابة المحامين، واللجنة مشكلة من جميع أعضاء المجالس الفرعية عن الشباب بواقع عضو عن كل محافظة ومنتخبين منذ أربع سنوات.

وتابع مقدمو الشكوي، أن هناك تجاوزا مستمرا من مرتضي منصور ضد المحامين، أمثال المستشار جميل سعيد، والمحامى محمد عثمان، والمحامي التونسي أنيس بن ميم وغيرهم الكثير، مما يعد إهانة للمحامين ولمهنة المحاماة الأبية، مؤكدين أن أن الشكوي تأتي في إطار إنفاذ القانون وتطهير نقابة المحامين.

والجدير بالذكر أنه تم إحالة محام للمحكمة التأديبية في واقعة مماثلة مطلع هذا الأسبوع ولذا المتوقع في الشكوى إحالة مرتضي منصور للمحكمة التأديبية، وتم فتح تحقيق داخلي بالشكوى كما تم إرسال صورة منها وخطاب لرئيس مجلس النواب للنظر في العضو المتجاوز، علما بأن لا تعارض بين التحقيق مع مرتضي ومعاقبته داخل النقابة وبين حصانة مجلس النواب.