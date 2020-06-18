الأطلسي يفتح تحقيقاً بشأن حادثة فرنسا وتركيا في المتوسط

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي فتح تحقيق بشأن الحادثة التي نددت بها فرنسا مع سفن تركية خلال عملية تدقيق بموجب حظر تسليم الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الأطلسي إن "السلطات العسكرية لحلف الأطلسي ستحقق بهدف توضيح الوضع" في ما يخصّ هذه الحادثة.