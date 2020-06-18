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الأطلسي يفتح تحقيقاً بشأن حادثة فرنسا وتركيا في المتوسط

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أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي فتح تحقيق بشأن الحادثة التي نددت بها فرنسا مع سفن تركية خلال عملية تدقيق بموجب حظر تسليم الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الأطلسي إن "السلطات العسكرية لحلف الأطلسي ستحقق بهدف توضيح الوضع" في ما يخصّ هذه الحادثة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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