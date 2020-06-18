أشعل النار في جسدها.. عاطل يقتل موظفة رفضت إقراضه في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

كشفت مباحث قنا، اليوم الخميس، ملابسات العثور على جثة موظفة بالتضامن الاجتماعي، متفحمة داخل مسكنها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالها بغرض سرقة مدخراتها.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، بلاغًا بالعثور على جثة متفحمة للسيدة "منى. أ. إ" موظفة بإدارة الشئون الاجتماعية في قنا، داخل شقتها بنجع الخربة، في الأشراف القبلية، بدائرة مركز قنا.

بتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خال المجني عليها "عبد الرحمن. ح. ع"، عاطل، مقيم بدائرة مركز قنا.

وتبين من التحريات أن المتهم لجأ إلى المجني عليها لإقراضه مبلغًا ماليًا، وعندما رفضت، تسلل إلى شقتها وسرقة مبلغ 15 ألف جنيه، وبعد أن شاهدته داخل الشقة في منتصف الليل، قتلها وأشعل النار في جثتها، وفي بعض أثاث الشقة محل سكنها.