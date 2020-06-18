بالصور.. تشميع عيادة طبية وضبط 6 آلاف عبوة أدوية مجهولة المصدر بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بالمديرية، حملات تفتيشية على المنشآت الطبية غير الحكومية.

أسفرت الحملات عن ضبط وتشميع عيادة؛ لإدارتها بدون تراخيص بمركز ومدينة فاقوس، فيما جرى ضبط 6143 عبوة أدوية، بعضها محفوظ غير اشتراطات التخزين، وأدوية جدول أول مواد مُخدرة، وأدوية سموم، جميعها مجهولة المصدر.

وجرى ضبط أدوية غير مُسجلة بوزارة الصحة، وأدوية أخرى خاصة بهيئة قناة السويس، بالإضافة إلى أدوية صادر بحقها منشورات من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ومحظور بيعها وتداولها، وذلك داخل عيادة طبيب، غير مُرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية، وتحررت عن ذلك المحضر اللازمة بكل واقعة على حدة.