روسيا وكوريا الجنوبية تبحثان تدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ ):

بحث نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف والسفير الكوري الجنوبي في موسكو لي سوك-باي في اتصال هاتفي اليوم الخميس تدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية مؤخرا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الخارجية الروسية قولها في بيان أنه "تم تبادل وجهات النظر فيما يخص الوضع في شبه الجزيرة الكورية مع الأخذ في الاعتبار التوترات الأخيرة في العلاقات بين الكوريتين وكذلك القضايا الحالية على الأجندة الثنائية".

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وذكرت الوزارة أن الاتصال تم بمبادرة من سول.

كانت كوريا الشمالية قد فجرت أمس الأول الثلاثاء مكتب الاتصال الواقع في مجمع كايسونج الصناعي في رد انتقامي على حملة منشورات دعائية مناهضة يطلقها منشقون كوريون شماليون من مدن حدودية كورية جنوبية. وعبرت كوريا الجنوبية عن أسفها حيال إقبال الشمال على نسف مكتب الاتصال وانتقدت كذلك الناشطين لكن هذا لم يرض بيونج يانج.

وازدادت التوترات سوءا بعد أن أعلنت بيونج يانج خططا لنشر وحدات من الجيش في كومجانجسان وكايسونج وإعادة كافة أشكال المناورات العسكرية بالقرب من الحدود مع الجنوب وإعادة نصب النقاط الأمنية في غالبية المناطق شديدة الخطورة في المنطقة مزوعة السلاح والتي كانت قد أزيلت في أعقاب اتفاقات مع الجنوب.