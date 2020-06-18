بالصور.. حملة لتعقيم قرية الكاجوج في أسوان لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز كوم امبو بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، حملة لتطهير وتعقيم شوارع قرية الكاجوج وتوابعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب.

وقال خالد رضوان أمين الحزب في مركز كوم امبو، أن الحملة قامت بتعقيم وتطهير عدد من المباني الحكومية والشوارع والمنازل بقرية الكاجوج للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك باستخدام معدة متحركة للتعقيم والتطهير والتي يقوم بتشغيلها فريق من شباب الحزب.

مشيرا إلى توزيع عدد من الكمامات الواقية من الإصابة بفيروس كورونا والمستلزمات الطبية والمعقمات والمواد المطهرة مجانا على أهالي القرية وذلك ضمن خطة الأمانة لدعم المراكز الطبية فى نطاق دائرة المركز حفاظاً على صحة مواطنينا والخطة مستمرة حتى زوال الخطر.