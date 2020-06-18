فتح باب قبول المتقدمين لمدارس التمريض في الغربية الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية -مروة شاهين:

أعلنت مديرية الصحةفي محافظة الغربية عن قبول أول دفعات مدارس التمريض بنين وبنات، بحد أدني مبدئي 270 درجة على ألا يزيد عدد الطلاب في كل مدرسة عن 30 طالبا.

أكدت الدكتورة غاده عبد الستار، مدير إدارة التدريب والمدارس، أنه سيتم إختيار أعلى المتقدمين في المجموع بناء على تعليمات وزيرة الصحة بداية من الأحد المقبل 21/6 على أن لا يقل السن عن 15 سنة.

وأشارت إلى أن محافظة الغربية تضم ٩ مدارس بطنطا والمراكز منها كفر الزيات، المحلة، سمنود، بسيون، السنطة، على أن يتم تقديم الأوراق فى دائرة حصول الطالب على الشهادة الإعدادية.

وأضافت أنه سيتم فتح باب تقديم الطلبة البنين بمدرسة سيجر بطنطا كمجموعة أولى يوم الأحد، وسيجري الاختيار بناء على أعلى مجموع لأن هذة المدرسة هي الوحيدة الخاصة بالبنين.