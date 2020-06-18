الخارجية الفرنسية: ندرس الرد على الانتهاكات التركية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن فرنسا ندرس وسائل الرد على الانتهاكات التركية. وأضافت الوزارة في تصريح لقناة «العربية» السعودية اليوم، أن «بلادها تتشاور مع أوروبا لمواجهة المخاطر على دولنا». لمواجهة المخاطر على دولنا». وكشفت الخارجية الفرنسية أن «الوزير لودريان سيزور ألمانيا وبريطانيا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا».

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