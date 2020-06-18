رئيس النمسا ووزير خارجية ألمانيا يبحثان مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد أزمة كورونا

بحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الألماني هيكو ماس الذي يزور فيينا حاليًا، مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط.



وقال الرئيس النمساوي، في تصريح

صحفي اليوم الخميس، إن العالم يواجه تحديات واسعة خلال الفترة الراهنة ما يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق الدولي ومنها علاقة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، إلى جانب قضايا التعاون الدولي في مواجهة قضية تغير المناخ وتعزيز الدور الأوروبي في المجتمع الدولي.

وأضاف أن هناك اتفاقا بين النمسا وألمانيا على أنه لا يمكن إلا لأوروبا القوية والموحدة أن تقدم مساهمات مهمة للسلام والازدهار على المسرح العالمي، معربا عن تمنياته بالتوفيق لألمانيا في رئاستها مجلس الاتحاد الأوروبي في مطلع يوليو المقبل.