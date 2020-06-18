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الأردن يتجاوز الألف إصابة بكورونا

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 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس المستجد في المملكة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1001، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

 وأشارت الوزارة إلى أن "الحالات المسجلة اليوم، كانت واحدة منها محلية فقط، وهي

مخالطة لأحد المصابين في لواء الرمثا، أما البقية فكانت لأردنيين قادمين من الخارج، ويقيمون في فنادق الحجر".

 

وأكدت الوزارة، أنها "سجلت أيضا، 4 حالات شفاء، 3 منها في مستشفى

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الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملكة علياء".

 

وأوضحت أنه "تم إجراء 8230 فحصا مخبريا اليوم الخميس، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 310732 فحصا".

 

ودعت المواطنين الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق "أمان" بسبب مخالطتهم لأشخاص مصابين، التوجه فورا إلى المراكز الطبية المختصة للكشف عن حالتهم الصحية.

 

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