الناتو بصدد مساءلة تركيا عن سبب منعها تفتيش إحدى سفنها

قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحلف سيحقق في إدعاء فرنسا بأن البحرية التركية، لم ترد على اتصال فرنسي طلب فيه تفتيش

سفينة تركية في المتوسط في وقت سابق من يونيو، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف ستولتنبرغ اليوم الخميس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء دفاع الحلف: "تطرق عدد من الحلفاء إلى الحادث... رسالتي هي أننا تأكدنا أن السلطات العسكرية بالحلف تحقق في الحادث لاستيضاح ما حصل بشكل كامل".