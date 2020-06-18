مصرع 1065 شخصاً وإصابة 10 آلاف تقريبًا في حوادث سير بالجزائر

لقي 1065 شخصًا مصرعهم وأصيب 9708 آخرون في 7216 حادثًا مروريًا بالجزائر خلال الفترة من يناير إلى مايومن العام الجاري.
فإن عدد القتلى انخفض مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بنسبة 16،86%، بينما انخفض عدد الجرحى بنسبة 24،83%، كما انخفض عدد الحوادث أيضا بنسبة 23،41%.
وبحسب حصيلة أعلنتها، الخميس، المندوبية الوطنية للأمن في الطرق بالجزائر،
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