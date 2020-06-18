رئيس الأركان الجزائري بالنيابة يشهد تنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية

شهد اللواء السعيد شنڤريحة، رئيس الأركان الجزائري بالنيابة، اليوم الخميس، خلال زيارته للناحية العسكرية الثانية بولاية وهران (شمال غرب) تنفيذ تدريب تكتيكي بالذخيرة الحية بعنوان "الدرع 2020".

وشارك في التدريب الفرقة الثامنة المدرعة مدعومة بوحدات من القوات البرية ووحدات من القوات الجوية وقوات الدفاع الجويوذلك في إطار اختتام برنامج التحضير القتالي لسنة 20192020. لسنة 20192020. وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، فإن هذا التدريب يهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الوحدات، فضلا عن تدريب القيادات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة.

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