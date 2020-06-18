مساعدات صينية للسودان لمواجهة كورونا

وصلت إلى مطار الخرطوم، اليوم الخميس، طائرة صينية تحمل أدوية ومعدات طبية، في إطار الجسر الجوي لمساعدة السودان للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.
بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، والسفير الصيني بالخرطوم شين مين، وعدد من المسئولين والكوادر الصحية.
وكان في استقبال المساعدات في مطار الخرطوم، وزير الدولة
وقال وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين، في تصريحصحفي، إن المساعدات التي وصلت تعتبر مواصلة لمجهود التعاون بين البلدين، لافتًا إلى أنها تحتوي على دفعة جديدة من الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.
وأعرب عن شكره للصين، حكومة وشعبًا، على الدعم والتعاون المتواصل، متمنيًا أن يستمر في كل المجالات.
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