سجلت إيرادات قطاع السياحة في ألمانيا، تراجعًا قويًا في الربع الأول من العام الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن، اليوم الخميس، أن إيرادات مكاتب السفر ومنظميالرحلات السياحية وشركات خدمات الحجز، تراجعت في الربع الأول بنسبة نحو 23% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
وأضاف المكتب أن هذه هي أكبرنسبة تراجع يسجلها هذا القطاع منذ الأزمة المالية والاقتصادية في 2008.
ويعد قطاع السياحة الأشد تضررًا من جائحة كورونا، إذ إن إغلاق الحدود اعتبارًا من منتصف مارس الماضي وتحذير الحكومة الألمانية مواطنيها من السفر حول العالم، تسببًا في وقف أنشطة القطاع عمليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. تراجع إيرادات قطاع السياحة في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.