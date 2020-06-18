مثقفو اليمن يطالبون بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

أصدر عدد مثقفي اليمن، أمس، بيانا دعوا من خلاله إلى تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، وجاء في البيان الذي حصلت "دوت الخليج" على نسخة منه أن كل الإجراءات العنصرية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي مرفوضة ومستهجنة، وأن ما يعاني منه الشعب اليمني بكل مكوناته نتيجة الحرب الإمامية العنصرية الغاشمة ضد كل عوامل الحياة والاستقرار.

وأشار البيان: إلى التفرقة العنصرية التي تعتمدها العصابة السلالية الإمامية، التي تتزعمها جماعة الحوثي بإعلان قانون يميّز الهاشميين بمنحهم خُمس مقدرات البلاد من الثروة، وهو ما لا يستقيم مع أبسط قواعد الإسلام ومبادئه العظيمة، فضلا عن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته وكرامته التي تنص عليها اليوم كل المعاهدات والتشريعات الدولية المعاصرة التي تعلي من كرامة الإنسان بكونه إنساناً فحسب.

مضامين بيان المثقفين

- إن معركة اليمنيين اليوم مع الإمامة هي معركة وطنية مصيرية يتقرر عليها مستقبل اليمن.

- المعركة اليوم هي معركة كرامة وحرية واستعادة ذاتٍ وهويةٍ وتاريخ.

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- المثقف اليمني لن يظل رهين الحسابات السياسية والمصالح الذاتية أمام قضايا وطنية مصيرية كبرى يعد الحياد فيها موقفا سلبيا.

- نطالب كل المؤسسات الرسمية والأهلية بتفعيل كل خطوط المواجهة ضد الأفكار العنصرية وفي مقدمتها الفكرة الإمامية التي نطالب بتصنيف حامليها كجماعة إرهابية.

- معركة اليمنيين اليوم هي معركة من أجل المستقبل ومن أجل يمنٍ جمهوري كريم تذوب فيه كل النتوءات العرقية والمذهبية والقروية والمناطقية.

- يجب على كل اليمنيين أن يتساموا فوق كل الانقسامات ويتوحدوا أمام الإمامة ومشروعها الكهنوتي.