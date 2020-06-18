كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 245 ألفا، لافتة إلى أن "وصل إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 27136 حالة"​​​.

ويذكر أن إسبانيا لم تسجل وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ 8 يونيو الجاري، فيما يشير معدل الإصابة لهذا اليوم إلى زيادة ملحوظة عن المعدلات اليومية المسجلة خلال الأسبوع الماضي.