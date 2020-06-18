كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تفضح "أردوغان" بشأن المرتزقتة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد فريق من منظمة الأمم المتحدة المسؤول عن استخدام المرتزقة الأجانب بالحروب، مساء أمس الأربعاء، في بيان لهم، تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عمليات تجنيد للمرتزقة في سوريا ونقلهم إلى ليبيا؛ للمشاركة فى الأعمال العدائية التي تقوم بها حكومة الوفاق المنتهية.

وأشار الخبراء الأمميون إلى تجنيد أردوغان لهؤلاء المقاتلين من المرتزقة المسلحة في سوريا، والتي تقوم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، مؤكداً على إرسال أنقرة آلاف السوريين منهم أطفال أقل من 18 عاما إلى ليبيا عبر تركيا خلال الشهور الأخيرة.

وحذر فريق الأمم المتحدة من أن الاعتماد على الجهات الفاعلة الأجنبية يساهم في تصعيد النزاع في ليبيا وتقويض احتمالات التوصل إلى حل سلمي، ويلقي بتداعيات مأساوية على السكان المحليين.

وأعرب الفريق عن القلق إزاء استخدام المرتزقة في القتال في ليبيا، ما يمثل خرقا لحظر الأسلحة والمرتزقة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، وانتهاكا للاتفاقية الدولية لاستخدام المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم التي وقعت عليها ليبيا، مطالبين أطراف النزاع الليبي بالتوقف عن تلك الانتهاكات.

كما أعرب عن القلق إزاء الاستغلال الذي يتعرض له هؤلاء الأطفال الذين يأتون من وضع اجتماعي واقتصادي شديد الضعف، مشيرا إلى أن استخدام المرتزقة أكثر إثارة للقلق في ظل جائحة كوفيد 19 الحالية، ويُظهر تجاهلا تاما لصحة وسلامة السكان المدنيين في ليبيا غير المستعدين أصلا لمواجهة هذه الأزمة الصحية.