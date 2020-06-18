كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أمريكا.. رئيسة مجلس النواب تهاجم ترامب بعد تسرب بعض من أسراره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، بتعليها على ما تسرب من أسرار الرئيس دونالد ترامب في الكتاب المثير للجدل الذي يستعد مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون لنشره.

وقالت بيلوسي: إن "المعلومات التي كشف عنها كتاب لمستشار سابق في البيت الأبيض تظهر أن الرئيس دونالد ترامب غير لائق وغير مستعد ليكون رئيسا، مضيفة أن الديمقراطيين سيواصلون مراقبة سلوك الرئيس"، نقلاً عن وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضافت: أنه "من الواضح أن ترامب غير لائق أخلاقيا وغير مستعد فكريا ليكون رئيسا الولايات المتحدة، وهذا لا يهم الجمهوريين بمجلس الشيوخ فيما يبدو".

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وتابعت: أنها تتشاور مع كبار الأعضاء الديمقراطيين بشأن إمكانية استدعاء جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق بإدارة ترامب ومؤلف الكتاب للشهادة.

ويضم كتاب بولتون الجديد، الذي سيصدر قريبا تحت عنوان "الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر. مذكرات من البيت الأبيض" اعترافات كثيرة من شأنها إلحاق ضربة موجعة بترامب، الذي أقال بولتون من منصب مستشار الأمن القومي العام الماضي عقب 18 شهرا من تعيينه.

وكانت وزارة العدل الأمريكية، قد رفعت في وقت سابق، دعوى قضائية في مسعى إلى منع نشر كتاب بولتون، متهمة المستشار السابق بمخالفة التزاماته من خلال الكشف عن معلومات سرية.