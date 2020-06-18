كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نيوزيلندا.. زلزال بقوة 7,4 ريختر يضرب الساحل الشرقى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال الساحل الشرقي لدولة نيوزيلندا، اليوم الخميس، وبلغت قوته 7,4 درجة على مقياس ريختر وشعر به الآلاف من كان البلاد.

وعلى الرغم من المخاوف الأولية من حدوث موجات المد العاتية تسونامية بعد الزلزال، ذكرت بعض من وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض السكان لجأوا إلى المناطق المرتفعة في بعض المناطق، زقال المسئولون إنه "لا يوجد تهديد بتسونامي"، حسبما ذذكرت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" على موقعها الإلكتروني.

هذا ووقع الزلزال على بعد 710 كيلو متر شمال شرقي جيزبورن، وعلى عمق 33 كيلومترًا، ولم تشر التقارير إلى حدوث أي خسائر مادية أو بشرية.