كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عقب الأفصاح عن بعض أسراره.. ترامب يهاجم مستشاره السابق للأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، لافتا إلى "أن الأخير فشل في إدارة الملف الكوري الشمالي"، مؤكداً على أنه "كان يجب طرد بولتون من منصبه بعد فشله في الملف الكوري الشمالي".
وفي وقت سابق من اليوم، قال بولتون: إن "ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة"، وذلك قبل صدور كتابه بشأن مهامه في البيت الأبيض الأسبوع القادم.
كما قال في معرض حديثه عن ترامب، خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الإخبارية: إنني "لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب، ولا أعتقد أن لديه الكفاءة لتولي هذا المنصب".
وتسعى إدارة ترامب جاهدة لوقف نشر مذكرات "ذا رووم وير إت هابند: وايت هاوس ميموار" (المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض)، مؤكدة على أن الكتاب يتضمن معلومات مصنفة سرية للغاية.
وذكرت دار نشر "سايمون آند شوستر" في بيان صحفي: أن "كتاب بولتون يقدم شهادة مطلعة عن عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة للرئيس دونالد ترامب".
وفي الكتاب الذي نُشرت مقتطفات منه في ثلاث صحف، يوم أمس الأربعاء، كتب بولتون أن "ترامب طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ المساعدة في إعادة انتخابه".
وأعرب ترامب عن دعمه لسياسة بكين القاضية بالسجن الجماعي لمسلمي الأويغور والأقليات الأخرى، لافتاً إلى أن الرئيس يظهر جهلا كبيرا لمسائل العالم.
وأضاف بولتون، في المقابلة التي ستُبث الأحد كاملة "لم أميّز في الحقيقة أي مبدأ توجيهي، باستثناء ما هو مفيد لإعادة انتخاب ترامب"، موضحاً "أعتقد أنه كان يصب تركيزه على إعادة الانتخاب إلى حد سقطت الاعتبارات الطويلة الأجل".
كما لفت إلى تواصل ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قائلا: إن "ترامب كان يركز على فرصة التقاط صورة ورد فعل الصحافة عليها، عوضاً عن التركيز على المصالح الأمريكية طويلة الأجل".
ويشتهر بولتون، وهو من صقور الجمهوريين المخضرمين، بآرائه المتشددة بشأن كوريا الشمالية، وهو سبب رئيس لمغادرته البيت الأبيض في شهر سبتمبر الماضي.