كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عقب الأفصاح عن بعض أسراره.. ترامب يهاجم مستشاره السابق للأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، لافتا إلى "أن الأخير فشل في إدارة الملف الكوري الشمالي"، مؤكداً على أنه "كان يجب طرد بولتون من منصبه بعد فشله في الملف الكوري الشمالي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال بولتون: إن "ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة"، وذلك قبل صدور كتابه بشأن مهامه في البيت الأبيض الأسبوع القادم.

كما قال في معرض حديثه عن ترامب، خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الإخبارية: إنني "لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب، ولا أعتقد أن لديه الكفاءة لتولي هذا المنصب".

وتسعى إدارة ترامب جاهدة لوقف نشر مذكرات "ذا رووم وير إت هابند: وايت هاوس ميموار" (المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض)، مؤكدة على أن الكتاب يتضمن معلومات مصنفة سرية للغاية.