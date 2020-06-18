كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن.. تجاوز عدد الإصابات بكورونا الـ "الألف حالة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 1001 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها "سجلت أيضا 4 حالات شفاء"، لافتة إلى أنه "تم إجراء 8230 فحصا مخبريا اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 310732 فحصا".

كما دعت المواطنين الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق "أمان" بسبب مخالطتهم لأشخاص مصابين، التوجه فورا إلى المراكز الطبية المختصة للكشف عن حالتهم الصحية.